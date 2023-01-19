Amasra'da usturmaçalara çarpan kruvaziyer, Ordu'ya gidecek

Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesindeki limana yanaşılırken, usturmaçalara çarpan ve sol pervane kuyruğundaki hasara rağmen hareket kabiliyetini kaybetmeyen kruvaziyer, Ordu'nun Ünye ilçesi açıklarına gidecek.
Rusya'dan denize açılan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, İstanbul'a gitti. İstanbul'da gezen yolcuların alındığı kruvaziyer, dün sabah Amasra Limanı'na girildiği sırada, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle usturmaçalara çarptı. 385 yolcu ile 283 kişilik personelin bulunduğu kruvaziyerdeki hasarın tespit edilmesi için dalgıçlar, gemi altına dalıp, çekim yaptı. Amasra Limanı'nın girişinde gece boyunca bekletilen kruvaziyer, sabah saatlerinde Zonguldak Ereğli Limanı'ndan gelen römorkör eşliğinde limana yanaştı. Kruvaziyerden inen yolcular ise Amasra'yı gezmeye başladı. Sol pervane kuyruğundaki hasara rağmen hareket kabiliyetini kaybetmeyen kruvaziyer, akşam saatlerinde Ordu'nun Ünye ilçesi açıklarına gidecek. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2023-01-19 11:25:09
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