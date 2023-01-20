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Usturmaçalara çarpan kruvaziyer, tamir için İstanbul'a götürülecek

DHA

Usturmaçalara çarpan kruvaziyer, tamir için İstanbul'a götürülecek


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesi açıklarında usturmaçalara çarpması sonucu sol pervane kuyruğunda hasar oluşan kruvaziyer, tamir ve bakımı için İstanbul'a götürülecek.
Rusya'dan denize açılıp, İstanbul´a giden önceki gün de Bartın´ın Amasra ilçesine gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, limana girdiği sırada saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle usturmaçalara çarptı. 385 yolcu ile 283 personelin bulunduğu kruvaziyerdeki hasarın tespit edilmesi için dalgıçlar, gemi altına dalıp, çekim yaptı. Sol pervane kuyruğunda hasar tespit edilen kruvaziyer, dün sabah Amasra Limanı'na yanaştı. Kruvaziyerden inen yolcular, Amasra'yı gezdi.
Gemi şirketi, kruvaziyerde inceleme yaparak, güvenlik gerekçesiyle Ordu'nın Ünye ilçesine planlanan seferi iptal etti. Kruvaziyer yolcuları, Zonguldak ve Amasya'dan özel uçakla Rusya'nın Soçi kentine gönderilecek. Kruvaziyer ise tamir ve bakımı için İstanbul Tuzla Tersanesi'ne götürülecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2023-01-20 10:54:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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