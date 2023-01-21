Usturmaçalara çarpan kruvaziyerdeki Ruslar, özel uçakla gönderildi

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde, limanda usturmaçalara çarpması sonucu pervanesi hasar gören kruvaziyerdeki Rus turistler, özel uçakla ülkelerine götürüldü.

Amasra açıklarına gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, çarşamba günü limana girdiği sırada, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle usturmaçalara çarptı. 385 yolcu ile 283 kişilik personelin bulunduğu kruvaziyerdeki hasarın tespit edilmesi için dalgıçlar, gemi altına dalıp, çekim yaptı. Pervanesinde hasar tespit edilen kruvaziyer, Amasra Limanı'na yanaştı.

Amasra'yı 2 gün gezen Rus turistler, dün gece 9 otobüsle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı´na götürüldü. Turistler, şirket tarafından ayarlanan özel uçakla Rusya'ya gönderildi. Kruvaziyerdeki 283 kişilik personelin, ilerleyen günlerde gönderileceği belirtilirken, kruvaziyer ise tamir ve bakımı için İstanbul Tuzla Tersanesi'ne götürülecek. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-01-21 11:34:36



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