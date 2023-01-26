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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köydeki tersaneden 7 ülkeye gulet yapıldı

DHA

Köydeki tersaneden 7 ülkeye gulet yapıldı


Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Ovatekkeönü köyündeki tersanede 7 ülkeden gelen talepler doğrultusunda 9 yelkenli gulet yapıldı. Marmaris'te kullanılmak üzere 2 guletin yapımı ise devam ediyor. Tekne ustası Ali Tugay Gür (31) 4 kuşaktır ata mesleklerini devam ettirdiklerini, 36 metreye varan guletler yaptıklarını belirterek, "Tersanemizde birçok ülkeye yelkenli gulet yat yaptık. Daha önce Amerikalı bir iş insanına, Avusturalya, Kanada, Yunanistan, Hollanda, Almanya ve İsrail gibi ülkelere yelkenli gulet yaptık" dedi 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde savaşlarda kullanılmak üzere ahşap gemiler üretilen Kurucaşile ilçesinde, babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor. İlçeye bağlı Ovatekkeönü köyünde 11 ahşap tekne ve yat yapım atölyesi bulunuyor. Ali Tugay Gür´e ait 25 kişinin çalıştığı ahşap tekne ve yat yapım atölyesinde şu an 24 metre uzunluğunda 5 kabinli 2 yelkenli gulet yapımı devam ediyor. Yaz aylarında denize indirilerek, Marmaris´e gönderilecek guletlerin yapımı yüzde 70 seviyesinde tamamlandı. Tersanede 22 yılda boyları 36 metreyi bulan 9 yelkenli gulet yapıldı. Amerika, Avusturalya, Kanada, Yunanistan, Hollanda, Almanya ve İsrail´e 9 yelkenli gulet yapılarak, teslim edildi. Kestane, meşe, maun ve çam ağaçlarından yapılan yatlar projeleri çizildikten sonra ortalama 1-1,5 yıl içerisinde sahiplerine veriliyor.  
`22 YILDA YURT DIŞINA 9 YELKENLİ GULET GÖNDERDİK´ 
Bartın Üniversitesi Gemi İnşaatı Programı mezunu tekne ustası Ali Tugay Gür (31), "Babam dedelerinden kalan mirası yaşatmak için öğretmenliği bırakıp burada gemi yapmaya başladı. 8 yaşından bu yana babamın yanında çalıştım. Mesleğim için üniversitesinde de okudum. Şu anda tersanemizde 5 yat yapımı devam ediyor. Bunlardan 2´si gulet, 3 tanesi motor yat. 2000 yılından bu yana 9 gulet yapmıştık, şimdi bununla şu ana kadar 11 gulet yapmış bulunuyoruz. Bu 2 yelkenli gulet yatı yaz ayında denize indirerek, Marmaris´e göndereceğiz" dedi. 
`TEKNE YAPIMI İÇİN AŞIRI TALEP VAR´ 
Ahşap yat ve gemilerin projelerini dedelerinden öğrendikleri yöntemlerle çizdiklerini söyleyen Gür, "Buradaki yatların projelerini biz çiziyoruz. Sonra bir mühendise onaylatıp, ahşap gemileri yapmaya başlıyoruz. Şu anda mesleki olarak, çırak ve usta bulmakta çok zorlanıyoruz. Biz de bunu çözmek için İstanbul ve Ankara´dan mobilya ustaları getiriyoruz. 25 kişi ile tersanedeki çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda tekne yapımı için aşırı bir talep var. Daha önce Amerikalı bir iş insanına 30 metre boyunda bir yelkenli gulet yaptık. Avusturalya, Kanada, Yunanistan, Hollanda, Almanya ve İsrail gibi ülkelere yelkenli gulet yaparak, teslim ettik. Mesleğimizi biz şu anda sürdürüyoruz, inşallah çocuklarımız da devam ettirir" diye konuştu. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2023-01-26 09:58:46

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