Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti 

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Okuyucu (65), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, Bartın-Zonguldak yolu Akmanlar mevkinde meydana geldi. H.Ç (36) yönetimindeki 74 BM 465 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Okuyucu´ya çarptı. Okuyucu yaklaşık 60 metre sürüklendi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Okuyucu´nun hayatını kaybettiğini belirledi. H.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-01-27 21:50:27



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