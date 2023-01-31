Usturmaçalara çarpan kruvaziyer, tamir için İstanbul'a götürülüyor

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde, limanda usturmaçalara çarpması sonucu pervane kuyruğunda hasar oluşan kruvaziyer, tamiri ve bakımı için römorkör eşliğinde İstanbul'a götürülüyor.

Rusya'dan denize açılıp, İstanbul'a giden 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, 18 Ocak'ta Amasra Limanı'na yaklaştı. Bu sırada kruvaziyer, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle usturmaçalara çarptı. 385 yolcu ile 283 personelin bulunduğu kruvaziyerin pervane kuyruğunda hasar oluştu. Tespitin ardından kruvaziyerin seyre devam edemeyeceğine karar verildi. Kruvaziyerdeki yolcular ile personel, uçakla Rusya'nın Soçi kentine gönderildi.

Amasra Limanı'nda demirli kruvaziyer, bu sabah Zonguldak Ereğli Limanı'ndan gelen römorkör eşliğinde açılırken, tamiri ve bakımı için İstanbul'un Tuzla ilçesindeki tersaneye götürülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-01-31 10:30:00



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