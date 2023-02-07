Maden faciasında ilk duruşma 25 Nisan'da



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesindeki maden ocağı faciası ile ilgili ilk duruşma 25 Nisan´da görülecek. Duruşmanın kent merkezindeki bir spor salonunda yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Amasra'da, 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü´nde yaşanan maden faciasında 42 madenci hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı. Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı, aralarında müessese yetkililerinin de olduğu 8'i tutuklandı, 16'sı adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Bartın Cumhuriyet Savcılığı'nca 195 sayfalık hazırlanan iddianame Bartın 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 116 müştekinin yer aldığı iddianamede; tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'olası kast ile kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 1 yıl 8 aydan 4 yıla kadar hapis talep edildi. 4 yöneticinin toplam 846'şar yıl 8'er aydan 1066´şar yıla kadar hapsi istendi. Diğer 4'ü tutuklu 19 kişinin ise `bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma´ suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

İddianamenin Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 25 Nisan tarihinde yapılacak. Duruşmanın, 24 sanık ve 106 müştekinin olması nedeniyle kent merkezindeki bir spor salonunda yapılmasının planlandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-02-07 11:40:39



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