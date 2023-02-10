Elbistan'da enkazda kalan 5 kişilik aile toprağa verildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Elbistan ilçesinde, 4 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3'ü çocuk 5 kişilik Aktaş ailesi, Bartın´da toprağa verildi.

Elbistan'da 4 katlı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan Davut Aktaş (35), eşi Hidayet (33), çocukları Engin (11), Etkin (9) ve Tahsin (4) hayatını kaybetti. Aktaş ailesinin cenazeleri, Bartın´ın Köyyeri köyüne getirildi. Burada okunan duaların ardından helallik alındı. Aktaş ailesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. Davut Aktaş´ın, Elbistan ilçesinde inşaat firmasında çalıştığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-02-10 17:44:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.