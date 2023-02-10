Elbistan'da enkazda kalan 5 kişilik aile toprağa verildi

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Elbistan ilçesinde, 4 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3'ü çocuk 5 kişilik Aktaş ailesi, Bartın´da toprağa verildi.
Elbistan'da 4 katlı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan Davut Aktaş (35), eşi Hidayet (33), çocukları Engin (11), Etkin (9) ve Tahsin (4) hayatını kaybetti. Aktaş ailesinin cenazeleri, Bartın´ın Köyyeri köyüne getirildi. Burada okunan duaların ardından helallik alındı. Aktaş ailesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. Davut Aktaş´ın, Elbistan ilçesinde inşaat firmasında çalıştığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-02-10 17:44:35
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