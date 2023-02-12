Depremde ölen 6 aylık hamile Cansu öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-HATAY'da meslektaş eşi ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 6 aylık hamile öğretmen Cansu Kavlak'ın (27) cenazesi, Bartın'da toprağa verildi.
Hatay'da 4 katlı binanın enkazında kalan öğretmen Mustafa (30) ile 6 aylık hamile eşi Cansu Kavlak, hayatını kaybetti. Enkazda eşinin üzerine kapanan Mustafa Kavlak, Hatay'da toprağa verildi. Öğretmen Cansu Kavlak'ın cenazesi ise ailesinin talebi ile memleketi Bartın'a getirildi. Cansu Kavlak'ın cenazesi, Çiftlik köyü Baklacıoğlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik istendi. Kavlak'ın cenazesi, köy meydanından kılınan namazının ardından toprağa verildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-02-12 13:13:06
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