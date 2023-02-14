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Depremden kurtuldu, Bartın'da ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

DHA

Depremden kurtuldu, Bartın'da ikinci çocuğunu dünyaya getirdi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)HATAY'da depremde evleri hasar görünce eşi ve çocuğuyla Zonguldak'a gelen Asena Topaloğlu (24), Bartın´da hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğe Ela ismi verilirken, mutlu olduğunu söyleyen Topaloğlu, "Deprem anında evden inerken merdivenlerden düştüm; karnımı çarptım" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesinde Topaloğlu ailesinin oturduğu 4 katlı bina da hasar gördü. Kullanılamaz hale gelen evlerinden çıkan oto elektrik ustası Okan Topaloğlu (33), hamile eşi Asena ve çocukları Zeynep (3), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gelip, bir hayırseverin verdiği eve yerleşti. Doğumu yaklaşan Topaloğlu, götürüldüğü Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sezaryenle 3 kilo 150 gram ağırlığında bir kız dünyaya getirdi; bebeğe 'Ela' ismi verildi.
'MERDİVENLER YIKILDI'
Deprem gecesinin çok korkunç olduğunu söyleyen Okan Topaloğlu, "Deprem günü, çok zor şeyler yaşadık. Artık eve geçmeye korkuyoruz. Şu anda durduğumuz ev bile bize sallanıyormuş gibi geliyor. Deprem anında, evden kaçarken merdivenlerden düştük. Merdivenler yıkıldı. Bir yandan eşim hamileydi; çok kötü bir durumdu. Bir taraftan da küçük kızımı korumak zorunda kaldım. Çok şükür Allah'a kurtulduk. Fakat enkaz altında kalanlara Allah'tan kolaylık diliyorum. İnşallah en yakın zamanda çıkarlar. Şimdi de çocuğumuz dünyaya geldi, çok mutluyuz. Allah, herkesten razı olsun" dedi. 
'DEPREMDE KARNIMI ÇARPTIM'
İkinci çocuğunu dünyaya getiren Asena Topaloğlu ise "Çok mutluyum ama bir yandan da evimiz gitti. Kızımı dünyaya sağlıkla getirdim. Deprem anında evden inerken merdivenlerden düştüm; karnımı çarptım. Hastaneye de çok gidemedik. Mecburen buraya gelmek zorunda kaldık" diye konuştu. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-02-14 11:01:22

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