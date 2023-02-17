Kar vaadiyle 82 kişiyi, 13 milyon lira dolandırdılar

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde kendisini bankacı olarak tanıtarak, kar vaadiyle 82 kişiyi 13 milyon lira dolandıran H.Ü. isimli kadın ile H.A isimli erkek arkadaşı tutuklandı.
Amasra ilçesinde kendisini bankacı olarak tanıtan H.Ü. isimli kadın iddiaya göre kar vaadiyle 82 kişiden 13 milyon 49 bin 350 lira para topladı. Dolandırıldıklarını anlayan kişilerin şikayeti üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, H.Ü ve arkadaşı H.A´yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece `Nitelikli dolandırıcılık´ suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-02-17 11:32:18
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