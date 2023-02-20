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Hayat kurtaran madenci: Kazmalarımızın ucu beton kazmaktan büküldü, kırıldı

DHA

Hayat kurtaran madenci: Kazmalarımızın ucu beton kazmaktan büküldü, kırıldı


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinden 48 arkadaşıyla Hatay'a giden maden işçisi Hüseyin Demir (41), kömür çıkarırken kullandığı kazmayla 15 santimlik betonu kırıp 35 yaşındaki kadını kurtardı. Hüseyin Demir, "Kazmalarımızın ucu beton kazmaktan bükülecek hale geldi. Çoğu da eğildi, büküldü veya kırıldı ama biz canlıya ulaşmak olduğu zaman iş, farklı oluyor, bunu yaşamak lazım" dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde çalışan 48 maden işçisi askeri uçakla Hatay'a gitti. 14 yıllık madenci Hüseyin Demir, depremin 3'üncü gününde bölgede arama kurtarma çalışması yaptığı sırada 3 katlı binanın en alt katından ses gelmesiyle 15 kişilik ekiple harekete geçti. Madenciler yanlarında getirdikleri kazma, kürek, balyoz, demir makası gibi aletlerle çalışma başlattı. 3 katlı evin 1'inci katındaki 'Fidan' isimli kadının sesi alındıktan sonra madenciler iş bölümü yaptı. Hüseyin Demir, kömür kazdığı kazmayla yaklaşık 1 saatte 15 santimlik betonu kırıp enkaz altındaki Fidan'a ulaştı. Enkazdan çıkarılan Fidan, hastaneye kaldırıldı.
'KÖMÜR KAZDIĞIMIZ KAZMAYI BETON DELMEK İÇİN KULLANDIK'
Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Demir, Bartın'a döndü. Demir, 3 katlı binadan ses geldiğinin kendilerine bildirildiğini belirterek, "Burada biz de ses dinledik, ses geliyordu, binanın tamamen aşağıya oturduğunu gördük. Bizim elimizde malzeme olarak kazma, kürek, balyoz ve demir kesme makası vardı. Ekipmanlarımızla betonu kırmaya başladık. Benim kullandığım kazma normal şartlarda kömür çıkartırken kullandığımız bir kazmaydı. Kazmayla kazdığımız deliği büyüterek 5 saatlik çalışmanın sonunda Fidan ismindeki bir kadını kurtardık" dedi.
'KORKTUK AMA PES ETMEDİK'
Betonu delme veya parçalama işinin normalde bu kazmayla yapılmadığını açıklayan Demir, "Betonu kırmak için kullandığımız kazma normal şartlarda kömür çıkartmada kullandığımız bir ekipmandır. O anda can hayliyle elimizdeki bütün olanakları kullanmaya çalıştık. Önce kazmayla kazdık, sonra balyozla genişletme yaptık. Demirleri de makasla keserek, geniş bir alan oluşturduk. Sonra kadını çıkardık. Yaklaşık 15 santimlik 1 beton bloğunu kazmayla kazmış olduk. Kazmalarımızın ucu beton kazmaktan bükülecek hale geldi. Çoğu da eğildi, büküldü veya kırıldı. Ama biz canlıya ulaşmak olduğu zaman iş, farklı oluyor, bunu yaşamak lazım. Biz orada bir canlı olduğunu anlayınca büyük heyecan yaşadık. Biz de canımızı dişime takarak, canlı kurtarma derdine düştük. Biz de o binada risk altındaydık ama o anda onu düşünemiyorsun. Yine biz içerideyken artçı depremler de oldu, korktuk ama pes etmedik. Yine görev verilirse yine gitmeye hazırız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-02-20 11:41:00

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