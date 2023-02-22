Kızıyla apartmandan çıkmaya çalışırken enkazda kaldı, komşuları kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıyla apartmandan çıkmaya çalışırken enkazda kaldı, komşuları kurtardı

DHA

Kızıyla apartmandan çıkmaya çalışırken enkazda kaldı, komşuları kurtardı


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 5 katlı apartmanın enkazından kurtulan Elmas ailesi, Bartın'da yurda yerleşti. Depremde eşinin, 2 oğluyla 1'inci kattaki daireden çıktığını; kendisinin de 9 yaşındaki kızıyla molozların altında kaldığını söyleyen Yusuf Elmas (38), "Ben ve kızım Elif, enkaz altında kaldık; komşularımızın yardımıyla çıkabildik. Eşim ve çocuklarımla çok şükür, hayattayız" dedi.
Elmas ailesi, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde, depremde yıkılan 5 katlı Yakut Apartmanı'nın 1'inci katındaki evlerinden kurtuldu. Deprem sırasında Gülnur Elmas (31), oğulları Deniz Engin (13) ile Miraç'ı (9) alıp dışarı çıkarken, Yusuf Elmas ise kızı Elif'le çıkmaya çalıştı. Bu sırada apartmanın yıkılmasıyla binanın önündeki Yusuf Elmas ve kızı, molozların altında kaldı. Baba- kız, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla enkazdan çıkarıldı. Depremde kaybettikleri akrabalarını toprağa veren Elmas ailesi, Bartın'daki Mehmet Rıfat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşti.
'AĞABEYİMİ, YENGEMİ VE YEĞENİMİZİ KAYBETTİK'
Plastik doğrama ustası Yusuf Elmas, yaşadıklarını anlatarak "Deprem gecesi ben ve kızım Elif, enkaz altında kaldık. Ağır bir enkaz olmadığı için kısa süre içerisinde komşularımızın yardımıyla bulunduğumuz yerden çıkabildik. Çok şükür, hayattayız. Ufak tefek yaralanmalarla depremi atlattık. Acımız çok büyük, ateş düştüğü yeri değil; tüm dünyayı, ülkemizi yaktı. Şu anda Bartın'daki yurda sığındık. Her türlü ihtiyacımız devlet tarafından gideriliyor, hiçbir sıkıntımız yok. Allah herkesten razı olsun. Depremde ağabeyimi, yengemi ve yeğenimi kaybettik. Onların cenazelerine 3'üncü gün ulaşabildik sonra toprağa verdik" dedi.
Oturdukları 5 katlı binanın yıkıldığını söyleyen Elmas, "Evimiz yıkıldı. Bir komşum yoğun bakımda, 15 günlük bebeğimizi kaybettik. Apartmandaki 4 tane çocuğumuz kaybettik. Yine binamızda yaralılarımız çok. Rabb'im bize yaşamayı nasip etti. Dua ediyoruz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-02-22 09:48:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enkaz altından hafif yaralı kurtulan Hataylı aile yaşadıklarını unutamıyor
YEREL HABERLER Enkaz altından hafif yaralı kurtulan Hataylı aile ...
(Görüntülü)BARTIN?DA SAĞANAK YAĞIŞ; 2 KÖYE ULAŞIM SAĞLAYAN KÖPRÜ KAPANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BARTIN?DA SAĞANAK YAĞIŞ; 2 KÖYE ULAŞIM ...
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
YEREL HABERLER Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
(Görüntülü) HAYAT KURTARAN MADENCİ: KAZMALARIMIZIN UCU BETON KAZMAKTAN BÜKÜLDÜ, KIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAYAT KURTARAN MADENCİ: KAZMALARIMIZIN ...
Hayat kurtaran madenci: Kazmalarımızın ucu beton kazmaktan büküldü, kırıldı
YEREL HABERLER Hayat kurtaran madenci: Kazmalarımızın ucu beton ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.