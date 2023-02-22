Kızıyla apartmandan çıkmaya çalışırken enkazda kaldı, komşuları kurtardı



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 5 katlı apartmanın enkazından kurtulan Elmas ailesi, Bartın'da yurda yerleşti. Depremde eşinin, 2 oğluyla 1'inci kattaki daireden çıktığını; kendisinin de 9 yaşındaki kızıyla molozların altında kaldığını söyleyen Yusuf Elmas (38), "Ben ve kızım Elif, enkaz altında kaldık; komşularımızın yardımıyla çıkabildik. Eşim ve çocuklarımla çok şükür, hayattayız" dedi.

Elmas ailesi, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde, depremde yıkılan 5 katlı Yakut Apartmanı'nın 1'inci katındaki evlerinden kurtuldu. Deprem sırasında Gülnur Elmas (31), oğulları Deniz Engin (13) ile Miraç'ı (9) alıp dışarı çıkarken, Yusuf Elmas ise kızı Elif'le çıkmaya çalıştı. Bu sırada apartmanın yıkılmasıyla binanın önündeki Yusuf Elmas ve kızı, molozların altında kaldı. Baba- kız, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla enkazdan çıkarıldı. Depremde kaybettikleri akrabalarını toprağa veren Elmas ailesi, Bartın'daki Mehmet Rıfat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşti.

'AĞABEYİMİ, YENGEMİ VE YEĞENİMİZİ KAYBETTİK'

Plastik doğrama ustası Yusuf Elmas, yaşadıklarını anlatarak "Deprem gecesi ben ve kızım Elif, enkaz altında kaldık. Ağır bir enkaz olmadığı için kısa süre içerisinde komşularımızın yardımıyla bulunduğumuz yerden çıkabildik. Çok şükür, hayattayız. Ufak tefek yaralanmalarla depremi atlattık. Acımız çok büyük, ateş düştüğü yeri değil; tüm dünyayı, ülkemizi yaktı. Şu anda Bartın'daki yurda sığındık. Her türlü ihtiyacımız devlet tarafından gideriliyor, hiçbir sıkıntımız yok. Allah herkesten razı olsun. Depremde ağabeyimi, yengemi ve yeğenimi kaybettik. Onların cenazelerine 3'üncü gün ulaşabildik sonra toprağa verdik" dedi.

Oturdukları 5 katlı binanın yıkıldığını söyleyen Elmas, "Evimiz yıkıldı. Bir komşum yoğun bakımda, 15 günlük bebeğimizi kaybettik. Apartmandaki 4 tane çocuğumuz kaybettik. Yine binamızda yaralılarımız çok. Rabb'im bize yaşamayı nasip etti. Dua ediyoruz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-02-22 09:48:03



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