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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yaşındaki Sidra'yı kurtaran maden işçisi o anları anlattı

DHA

5 yaşındaki Sidra'yı kurtaran maden işçisi o anları anlattı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde enkazdan 35 saat sonra 5 yaşındaki Sidra'yı çıkartan maden işçisi Talip Uçar (37), "İçeriye girdim, lambamı yaktım. O sırada Sidra, direkt bana bakıyordu. O anda çok duygusallaştım, daha çok çalışmaya başladık. Sidra'yı sakinleştirmeye başladım, hassas bir şekilde davranarak, arkadaşlarımın beni bacaklarımdan geriye çekmesi ile çıkardım" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'a giden maden işçileri, Kırıkhan ilçesi Çarşamba Pazarı Mahallesi'ndeki enkazdan ses alınca, arama-kurtarma çalışması başlattı. Açılan dar koridora giren Talip Uçar, 35 saat sonra enkazdan küçük Sidra'yı kurtardı, ardından Suriyeli anne-babası ekiplerce sağ çıkarıldı. Maden işçileri, hastanedeki tedavisinin ardından küçük kızı, kaldığı çadırda ziyaret edip, hediye verdi.
'2 KARDEŞİN CENAZESİNİ GÖRDÜK'
Küçük Sidra'yı enkazdan çıkarttıkları anları anlatan maden işçisi Talip Uçar, "Enkazın içinden ses geldiğini söylediler. Fakat o binaya 2-3 kez gitmiştik, ses alamamıştık. Son gittiğimizde sesi biz de aldık. Arkadaşlarımız ile birlikte bir delik açtık. İçeriye girdim, lambamı yaktım. O sırada Sidra, direkt bana bakıyordu. O anda çok duygusallaştım, daha çok çalışmaya başladık. Sidra'yı sakinleştirmeye başladım, hassas bir şekilde davranarak, arkadaşlarımın beni bacaklarımdan geriye çekmesi ile çıkardım" dedi.
Sidra'nın 2 kardeşinin öldüğünü belirten Uçar, "Sidra'yı aldıktan sonra anne ve babayı çıkarttık. Fakat içeriye tekrar girdikten sonra 2 kardeşin cenazesini gördük. Hem üzüldük hem sevindik. Ekip olarak çok iyiydik. İçeride, 'Arkamda sağlam arkadaşlarım var' diyerek çok tehlikeli yerlere girdik. Bu şekilde çok sayıda canlıyı dışarıya çıkarmayı başardık. Onlardan biri de Sidra'ydı" diye konuştu.
Sidra'yı kurtaran ekipte yer alan 11 yılık madenci işçi Yasin Kalem (40) ise "Ekip olarak çok yorulmuştuk. O anda Sidra'nın kurtarılması, bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. Sidra'yı enkazdan çıkardıktan sonra kucağıma aldım. Sonra fotoğrafı çekmişler. Sidra'nın o bakışları hem bizlerin hem de dünyanın gündeminde yer aldı. Aslında o bizim ve herkesin mutluluğuydu" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-02-24 09:45:45

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