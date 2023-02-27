Bartın'da kapalı pazardaki tezgahlar yandı: 1 gözaltı

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, kapalı pazarda 3 kişiye ait tezgahlar, yanarak kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesiyle 1 kişi, gözaltına alındı.
Kemerköprü Mahallesi'ndeki kapalı pazarda Mustafa Uslu, Selver Kaya ve Aysun Kartal'a ait meyve-sebze tezgahlarında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tezgahlar, yangında kullanılamaz hale geldi. Polis ise kundaklama şüphesiyle M.K.'yi gözaltına aldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-02-27 11:27:33
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