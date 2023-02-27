Madenciler, enkaz altında saçı görülen Julia´yı 34 saat sonra kurtarmış



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde enkaz altında kalan çocuğun saçlarını gören kişinin yönlendirmesi üzerine 4 yaşındaki 'Julia' adlı Suriyeli kız çocuğunu kurtardıklarını belirten maden işçisi Selçuk Edebal (39), "Binada çalışma yaptığımız sırada bir kişi bize saç teli gördüğünü söyledi. O saç teline ulaşmak için kazma ve demir makaslarla 4 metre kazdık. Sonra Julia´ya ulaştık" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Bartın Amasra Müessesi´nde çalışan maden işçileri, depremin ilk günü Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gitti. Maden işçileri, Kırıkhan ilçesi Çarşamba Pazarı Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yaptı. Maden işçileri enkaz altından Suriyeli anne, baba ve 2 çocuklarının cenazelerini çıkarırken, ailenin ferdi Julia ise 34 saat sonra sağ kurtarıldı.

PATLAMADAN SONRA GÖRDÜĞÜMÜZ EN ACI TABLOYDU

Depremin olduğu gün sabah saatlerinde yola çıktıklarını söyleyen 15 yıllık maden işçisi Selçuk Edebal, "Biz ekip olarak Hatay Kırıkhan´a gittik. Kırıkhan´da bir yıkık binada çalışmaya başladık. Tabi bizler için Amasra madenci ocağındaki patlamadan sonra gördüğümüz en acı tabloydu" ifadelerini kullandı.

`ANNE BABA VE 2 ÇOCUĞUN CENAZELERİNE ULAŞTIK´

Binada çalıştıkları sırada bir kişinin enkaz altında saçları gördüğünü söylediğini belirten Edebal, "Binada çalışma yaptığımız sırada bir kişi bize saç teli gördüğünü söyledi. Küçücük bir delik vardı, bizden aramızda olan kısa boylu bir arkadaşımızı oraya yönlendirdik. Orada bir saç telini teyit ettikten sonra oradaki betonu kırmaya başladık. O saç teline ulaşmak için kazma ve demir makaslarla 4 metre kazdık. Orada anne baba ve 2 çocuğun cenazelerine ulaştık. Julia´nın canlı olup olmadığını bilmiyorduk. Sonra orada bir kıpırdama oldu. Sonra Julia´nın kendisine ulaştık" diye konuştu.

`JULİA´YA CANLI ÇIKARMAK BİZLERE UMUT OLDU´

Julia´nın kendilerini gördüğünde ilk başta korktuğunu söyleyen Edebal, şöyle konuştu:

"Dilimizi bilmediği için bizden ilk başta korktu, sonra amcasının yardımıyla durumu çocuğa söylettirdik. Önce bacaklarının olduğu yer gömülüydü, orayı temizleyerek, Julia´yı sağ salim aldık. Annesi babası ve iki kardeşini cenazesini aldıktan sonra Julia´yı canlı çıkarmak bizlere umut olmuştu. O düşüncenin tarifi yok." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-02-27 15:24:56



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