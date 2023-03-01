Bartın´da kapalı pazarda kundaklama anı kamerada

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, kapalı pazarda 3 kişiye ait tezgahları ateşe veren M.K. tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kemerköprü Mahallesi'ndeki kapalı pazarda önceki gün sabah saatlerinde Mustafa Uslu, Selver Kaya ve Aysun Kartal'a ait meyve-sebze tezgahları ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, daha önce tezgahlarda çalışan M.K. olduğunu belirledi. M.K.´nin tezgahların yanına geldiği ve üzerlerindeki örtüyü yaktığı görüldü. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, `Genel güvenliği tehlikeye sokma´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-03-01 10:28:50
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