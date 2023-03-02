Marangoz polisler, depremden etkilenen emniyet müdürlükleri için evler yaptı



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, kereste fabrikasında gönüllü olarak çalışarak depremden etkilenen Gaziantep, Hatay ve Malatya'daki emniyet müdürlüklerine, hizmette kullanım için evler yaptı. Polis memuru Nazif Durak, "Orada bulunan polis arkadaşlarımızın ve emniyet birimlerimizin bölgede hizmet verebilmesi için prefabrik tarzda evler yaparak onları bir damla yağmurdan kurtarabilirsek bizim için kardır" dedi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Nazif Durak (49) ve İsmail Tirli (47), Ulus ilçesinde bulunan kereste fabrikasında gönüllü olarak çalışarak, depremden etkilenen bölgelerdeki emniyet müdürlüklerinin hizmetinde kullanılmak üzere evler yapmaya başladı. Ahşap ve mobilya işlerinden anlayan polis memurlarının da katılımıyla hazırlanan 22 metrekare büyüklüğündeki ev ve 2 tuvalet Gaziantep Nurdağı Emniyet Müdürlüğü'ne, 10 metrekare 2 ev Samandağ Emniyet Müdürlüğü'ne, 10 metrekare 4 ev de Malatya'ya gönderildi. Çam ve köknar ağaçlarından yapılmaya devam edilen evlerin ihtiyaç duyulan kentlere yollanacağı belirtildi.

`GÖNÜLLERE DOKUNABİLDİYSEK NE MUTLU BİZLERE´

Sivil hayatta ahşap ve mobilya işleriyle uğraştığını söyleyen, 22 yıllık polis memuru Nazif Durak, "Orada bulunan polis arkadaşlarımızın ve emniyet birimlerimizin bölgede hizmet verebilmesi için prefabrik tarzda evler yaparak, onları bir damla yağmurdan kurtarabilirsek bizim için kardır. O yüzden elimizden geldiğince bu prefabrikleri yapmaya çalışıyoruz. Gönüllere dokunabildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu.

22 yıllık polis memuru İsmail Tirli ise "Polislik mesleğine başlamadan önce mobilya ve kereste atölyelerinde çalışmıştık. Şimdi de emniyet müdürlüğümüzün önderliğinde yapmış olduğumuz evleri Defne ilçesine göndereceğiz. Bir katkımız olduysa bundan mutluluk duyarız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2023-03-02 09:39:51



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