UMKE görevlisi, arama çalışmalarında yaralanan köpeğe dikiş atıp, sağlığına kavuşturdu

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)ULUSAL Medikal Kurtarma Ekibi´nde (UMKE) görevli Uğur Dinç, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki aramakurtarma çalışması sırasında bacağından yaralanan, jandarma aramakurtarma köpeğine dikiş atarak sağlığına kavuşmasını sağladı. Dinç, "Jandarmaya ait aramakurtarma köpeğinin arka ayağında büyük kesi oluşmuş, kanaması da mevcuttu. Ben de acil travma biriminde olduğum için ilk müdahalesini yaparak, dikiş işlemlerini ben yaptım sonrasında köpek enkazda arama kurtarma çalışmasına katıldı" dedi.
Bartın UMKE'den 53 sağlık çalışanı, depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptı. Depremin ilk anından itibaren 6 kişilik UMKE görevlisi, Nurdağı'nda 6 gün boyunca 17 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Bartın'a dönen UMKE ekibi, bölgede yaşadıklarını anlattı. 6 yıldır UMKE'de görev yapan Uğur Dinç, jandarma aramakurtarma köpeğinin enkazda bir cismin bacağını kesmesi nedeniyle yaralandığını, kendisinin hemen dikiş attığını sonra arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
Deprem haberini aldıktan sonra Malatya'da yaşayan ailesini aradığını söyleyen hemşire Uğur Dinç, "Ailemden yaralı olmadığını öğrendim. Ailemin sokakta kaldıklarını öğrenince onların yanına gitmek yerine aramakurtarma çalışmalarına katılmayı istedim. Gaziantep Nurdağı ilçesinde jandarma arama- kurtarma ekipleriyle çalıştık. Jandarmaya ait aramakurtarma köpeğinin arka sağ ayağında büyük bir kesi oluşmuş, kanaması da mevcuttu. Ben de acil travma biriminde olduğum için ilk müdahalesini yaparak, dikiş işlemlerini ben yaptım. Sonrasında köpek enkazda arama kurtarma çalışmasına katıldı" diye konuştu.
'BURUK SEVİNÇ'
Deprem olduktan yaklaşık 1 saat sonra Bartın'dan yola çıktıklarını söyleyen Bartın UMKE Sorumlusu Yalçın Yurdusev, "Kahramanmaraş Göksun'dan geçtiğimiz sırada Kırıkkale Belediyesi bir enkazda canlı sesi almış, biz de o ekibe yardımcı olduk. O enkazdan 4 kişiyi sağlıklı şekilde çıkarmayı başardık sonrasında Gaziantep Nurdağı ilçesine geçtik. Ekip arkadaşlarımızla jandarma arama- kurtarma ekipleriyle çalışmaya başladı. Bizler orada 48 ve 72 saatlerde canlı insan enkazdan çıkarttık. Bizlerde buruk bir sevinç yarattı. Enkazın altından bir kişinin kolunu bile görsek ona damar yolu açmamız ve boyunluk takabiliyorsak bizim için önemli oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-03-08 09:52:22
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