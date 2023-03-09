Tartıştığı ağabeyini av tüfeği ile öldürdü

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın),(DHA)-BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde Nuri Kayık (39), tartıştığı ağabeyi Muharrem Kayık'ı (42) av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Karaman köyünde meydana geldi. Balıkçılık yapan Muharrem Kayık, otomobili ile kardeşinin yaşadığı köye geldi. 2 kardeş, evin önünde iddiaya göre; arazi meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Nuri Kayık, evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem Kayık'ın göğsüne bir el ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 7 ay önce cezaevinden çıkan Nuri Kayık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2023-03-09 09:06:45
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