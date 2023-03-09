Kuru yük gemisinden düşen gemici aranıyor

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında kuru yük gemisinden denize düştüğü üzerinde durulan Türk gemici için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kurucaşile ilçesi açıklarında meydana geldi. Dün sabah saatlerinde, İstanbul Ambarlı Limanı'ndan hareket edip, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden 'Orita' isimli Panama bandıralı kuru yük gemisinde çalışan, ismi öğrenilemeyen Türk personel, gemide kayboldu. Gemi, denize düştüğü tahmin edilen personel için bölgede arama yaptı, sonuç alınamayınca da kaptan durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı botları, 7 mil açıkta arama çalışması başlattı. Kurucaşile ilçesi ile Kastamonu Doğanyurt açıklarında aramaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

2023-03-09 12:36:27



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