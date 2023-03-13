Amasra´da maden ocağında yangını söndürmek için kurulan barajlar kaldırılıyor

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Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciası sonrası yangının söndürülmesi amacıyla kurulan 3 barajın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu´ndan (TTK) 30 kişilik tahlisiye ekibi ve Maden Mühendisleri Odası´ndan 10 kişinin maden ocağında yapacağı çalışmanın ardından savcılık inceleme yapacak.

Amasra'da, 14 Ekim 2022'de TTK Amasra Müessese Müdürlüğü´nde yaşanan maden faciasında 42 madenci hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı. Patlama sonrası yangının söndürülmesi için 3 baraj kuruldu. Ocağın eksi 250 kotuna 2 baraj ve eksi 100 kotuna kurulan barajların gerisindeki metan gazı değerlerinin normal seviyelere gelmesi nedeniyle ekipler, ocağa indi. Sabah maden ocağının kuyu başında polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi alarak, madene inecek teknik ekiplerin üst aramasını yaptı. TTK Genel Müdürlüğü´nden 30 kişilik tahlisiye ekibi ve Maden Mühendisleri Odası´ndan 10 kişilik bilirkişi heyeti, asansörle eksi 100 kotuna inerek, barajların açılmasına eşlik edecek. Teknik ekibin yer altındaki çalışmaları devam eden soruşturma nedeniyle kamera ile kaydedilecek. Çalışmanın tamamlanmasının ardından savcılığın yürütülen soruşturma kapsamında inceleme yapması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-03-13 11:21:21



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