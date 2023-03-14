3 gündür aranan Alzheimer hastası, ormanda ölü bulundu

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA)-BARTIN´ın Ulus ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Kamil Yavuz (70), köylüler tarafından ormanda ölü bulundu.
Ulus ilçesine bağlı Kirazcık köyünde yaşayan Kamil Yavuz, cumartesi günü sabah saatlerinde kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine köyde ve ormanda AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. 3 gündür devam eden çalışmalara köylüler de destek verdi. Köylüler, sabah saatlerinde köye 10 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyünde dere kenarında Yavuz´u hareketsiz halde buldu. Köye gelen sağlık ekibi, Alzheimer hastası Kamil Yavuz´un öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2023-03-14 13:33:54
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