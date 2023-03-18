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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartınsporlu futbolcular, 100 depremzede çocukla maç yaptı

DHA

Bartınsporlu futbolcular, 100 depremzede çocukla maç yaptı


Ayhan ACAR / BARTIN, (DHA) Bartın, Ulus ve Abdipaşa Yardımlaşma Derneği, `Çocuklar gülsün, Bartın tek yürek´ sloganı ile Bartınsporlu futbolcular ile 100 depremzede çocuk Atatürk Stadı'nda gösteri maçı yaptı. 15 dakika süren maçı depremzede çocuklar 2-0 kazandı. Gösteri maçındaki Bartınspor kadrosunda Galatasaray´ın eski futbolcusu Ergün Penbe de yer aldı. Bu maçtan elde edilecek gelir, depremzedeler için kullanılacak.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Bartın´a yerleşen depremzede çocukların moral ve motivasyon amacıyla Ulus ve Abdipaşa Yardımlaşma Derneği tarafından Atatürk Stadyumu'nda gösteri düzenlendi. 100 depremzede çocuğun aynı anda oynadığı maçı; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Manav, AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve depremzede aileler takip etti.
DEPREMZEDE ÇOCUKLAR MAÇI 2-0 KAZANDI
Gösteri maçı öncesinde Bartın´dan deprem bölgesine giden Bartın Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, Türkiye Diyanet Vakfı Arama Kurtarma ekibi, AFAD ekibi ile Madenciler yürüyüş düzenleyerek depremzedeleri selamladı. Daha sonra Kur´an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından 100 depremzede çocuk ve Bartınsporlu futbolcular sahaya çıkarak, maç yaptı. Zaman zaman tebessüm ettiren ve 15 dakika süren maçı depremzede çocuklar 2-0 kazanarak, büyük sevinç yaşandı.
"ORADA BÜYÜK ACILAR YAŞANDI"
Bartınspor kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergün Penbe, "11 ilimizde yüzyılın felaketini yaşadık. Orada büyük acılar yaşandı. Allah inşallah bir daha böyle bir durumu yaşatmaz ama coğrafi olarak deprem bölgesinde bulunuyoruz. İnşallah bu felaketten gerekli dersleri alırız. Ve biz bunu başaracak seviyedeyiz. Depremzede kardeşlerimizin bu psikolojiden uzaklaştırmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyorum" dedi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Gösteri maçından görüntüler
Ergün Penbe'nin açıklamaları
-Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-03-18 17:20:37

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