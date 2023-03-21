Otomobilin çarptığı kadının hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Münevver Kale (73), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 20.30 sıralarında, Bartın-Zonguldak yolu Çatmaca mevkisinde meydana geldi. A.O. (35) yönetimindeki 34 EBC 838 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Münevver Kale´ye çarptı. Kale, havaya fırladıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklendi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Kale´yi hastaneye kaldırdı. Kale hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü A.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Kale´ye otomobilin çarpması ve havaya fırlatması görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-03-21 22:04:18



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