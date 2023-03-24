Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da 3 gündür kendisinden haber alınamayan Emire Demirci (64) evinde ölü bulundu.
Kemerköprü Mahallesi Birgül Birsöz Sokak´ta yalnız yaşayan Emire Demirci´den 3 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca balkondan içeri girdiklerinde Demirci´yi yerde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emre Demirci´nin öldüğü tespit edildi.
Emire Demirci´nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-03-24 10:51:15
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