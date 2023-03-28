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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da yapılan ahşap konteyner sınıflar deprem bölgesine gönderilecek

DHA

Bartın'da yapılan ahşap konteyner sınıflar deprem bölgesine gönderilecek


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Milli Eğitim Müdürlüğü´nde görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından 1 ay boyunca yapılan `Ahşap konteyner sınıflar´ gelecek hafta Malatya´ya gönderilecek. Her biri 20 öğrencinin eğitim alacağı kapasiteye sahip konteyner sınıfların açılışını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yapacak. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, "Şu anda 10 adet sınıfımız hazır hale geldi. Önümüzdeki hafta 5 tane daha yaparak, 15 konteyner sınıfımızı depremden etkilenen Malatya iline göndereceğiz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçerek, `Bartın Eğitim Kampüsü´ projesini başlattı. 1 ay önce Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Bartın Mesleki Eğitim Merkezi, Ulus Musa Aytar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi´ndeki mobilya, elektrik gibi alanlardaki 100 öğrenci ve 20 öğretmen 15 adet ahşap konteyner sınıfları tamamladı. Bir sınıfta bulunan bütün araç gereçlerin bulunduğu sınıfların çatısına da güneş panelleri yerleştirildi. Her biri 21 metrekareden oluşan sınıflarda ortaöğretim düzeyindeki 20´şer öğrencinin eğitimleri yapılabilecek. Sınıfların tamamı bölgedeki odun emvalinden yapılıp hazır hale getirilirken, 15 sınıf gelecek hafta Malatya´ya gönderilecek. 300 öğrencinin eğitim-öğretim göreceği konteyner sınıflarının açılışını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yapacak.
´15 AHŞAP KONTEYNIR SINIFTA 300 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK´
Deprem felaketinden sonra tüm devlet kurumları gibi eğitim camiasının da seferber olduğunu söyleyen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, "Deprem konusu bugünden yarına izlerinin silinebilecek bir durum değildir. Şu anda oradaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okul ve sınıf ortamları yok. Bölgedeki eğitim-öğretim çadır kentlerde devam ediyor. Bizler de Bartın eğitim camiası yaptığımız toplantılar sonrasında bölgemiz orman bölgesi, acaba biz sınıflarımızı ahşaptan yapabilir miyiz? dedik. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi Mobilya dekorasyon öğretmenlerimizle birlikte ilimizde bulunan kereste fabrikalarıyla görüştükten sonra, malzemelerimizi temininde eğitim camiası ve hayırseverlerden faydalandık. Şu anda 10 adet konteyner sınıfımız hazır hale geldi. Önümüzdeki hafta 5 tane daha yaparak, 15 konteyner sınıfımızı depremden etkilenin Malatya iline göndereceğiz. Bu sınıflarımızda bir okuldaki sınıflarda ne varsa örneğin, Uzaktan eğitim için televizyonlarımız, ısıtıcılarımız, bütün sınıflarımızda çatılarında öğrencilerimiz tarafından yenilenebilir enerji olarak güneş panellerimiz yapıldı. Bu paneller sayesinde elektrik kesintisi sınıfın iç aydınlatması ile akülerimizle cep telefonlarımızı şarj edebilecekler" ifadelerini kullandı.
1´İNCİ SINIFTAN 8´İNCİ SINIFA KADAR EĞİTİM VERİLECEK
300 öğrencinin faydalanabileceği sınıfları hazır hale getirdiklerini belirten Acar, "15 sınıfımızın 3 tanesi ana sınıfı, 1 tane özel eğitim sınıfı, 1 tane halk eğitim olarak verilecek kursların verilebileceği sınıf ile 1´inci sınıftan 8´inci sınıfa kadar temel eğitim verilecek sınıflarımız var. Toplamda depremde bölgesinde 300 öğrencinin faydalanabileceği sınıfları hazır hale getirdik. Yine her sınıfımızın içerisinde her bir öğrenci için kitaplar defterler ve çantalar hazırladık, onları da sınıflarla birlikte bölgeye göndereceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-03-28 11:06:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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