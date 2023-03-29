Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, çiçek açan ağaçlar beyaz örtü ile kaplandı.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Özellikle 950 rakımdaki Sıralı köyünde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı köyde, çiçek açan erik ağaçları beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-03-29 13:20:02
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