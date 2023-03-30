Bartın'da, Karadeniz sahil yolunda kar manzarası dronla görüntülendi

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki Karadeniz sahil yolu, karla kaplı görüntüsüyle görsel güzellik oluşturdu.

Kentte dün gece kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Karadeniz sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki bölümünde görsel güzellik oluştu. Bartın-Kurucaşile-Cide Ormanları da karla kaplandı. Bölgedeki manzara, dron ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-03-30 12:38:05



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