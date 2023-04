Bakan Çavuşoğlu: Recep Tayyip Erdoğan güvenilir bir liderdir

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde izlediğimiz bu liderler diplomasisi olmasaydı tahıl anlaşması olabilir miydi? Bugün Cumhurbaşkanımızdan başka Türkiye'den başka Rusya-Ukrayna savaşında dengeli objektif her iki tarafla konuşabilen barış için çaba sarf eden başka ülke var mı? Başka lider var mı? İstese de yapabilen var mı? Bunun sebebi nedir? İşte Türkiye güvenilir bir ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan güvenilir bir liderdir. Objektif davranıyoruz. İlkeli davranıyoruz. Doğruya doğru diyoruz, yanlışa yanlış diyoruz." dedi.

Bartın´a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu´nu burada AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu karşıladı. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Çavuşoğlu, Amasra ilçesine geçerek, esnafı ziyaret etti. Çavuşoğlu, gençlik merkezinde gençlerle buluşmasının ardından AK Parti teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, depremler nedeniyle buruk bir ramazan ayı yaşadıklarını söyledi.

'20 YILDA BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞILAŞTIK'

Bakan Çavuşoğlu, son yıllarda AK Parti iktidarında büyük zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Bu sene bizim gurur yılımız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. 100 yıllık bir asırlık cumhuriyet. Artık genç bir Cumhuriyet değil olgun bir cumhuriyettir. 100'üncü yılında cumhuriyetimiz artık küresel bir güç oldu. Aktör oldu. Ama şunu söylemek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmayı hedef olarak göstermiştir. Maalesef 100 yıllık tarihimizde çok sorunlar yaşadık. Darbeler yaşadık. İşte Menderes idam edildi. Dışişleri Bakanımız, Maliye Bakanımız. Üç siyasetçimiz geçmişte bir darbe sonucunda idam edilmiştir. Son 20 yıllık iktidarımızda da çokça zorluklarla karşılaştık. Hain FETÖ terör örgütünün bir darbe girişimi oldu. Gezi olayları, muhtıralar oldu. Yaşamadığımız sorun kalmadı. Ama Türk Milleti yılmaz, Türk Milleti yoluna daha da güçlenerek devam eder. İşte bizde son 20 yılda cumhuriyetimiz daha da güçlü olsun diye gece gündüz çalıştık. 15 Temmuz'dan sonra Cumhur İttifakı'nı kurduk. Çünkü Türkiye'nin daha güçlü olması için siyaseten de daha güçlü olmamız lazımdı. Vatanını milletini seven insanların ve vatanla milletine sahip çıkacak insanların siyasi partilerin gücünü birleştirmesi gerekiyordu. Şimdi Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Elbette bu önümüzdeki seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin de aramıza katılmasından hem memnuniyet duyduk. Hem de daha da güçlendik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ailemize hoş geldiniz." dedi.

`DEPREMDEKİ HASARIMIZ 104 MİLYAR DOLAR´

Deprem raporunun Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nin hazırladığı rapora değinen Çavuşoğlu, "Bizim geldiğimiz nokta bu noktayla yetinmezken hedeflerimizi daha da büyütürken elbette karşımıza bundan sonra da zorluklar çıkacaktır. Bu zorlukları da hep birlikte inşallah aşacağız. Şu depremin verdiği hasarı Türkiye'ye oluşan hasar, ilk rapor tespitlerine göre Türkiye'nin BM kalkınma programı, Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin ortak hazırladığı raporda yaklaşık 104 milyar dolar. Biz bunun altından kalkarız. Miletçe kalkarız. Ama seven de sevmeyen de herkes şunu biliyor. Depremden etkilenen şehirleri Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan ayağa kaldırır diyorlar. Bazıları da 'evet oy vermeyeceğim ama yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyor. Bu da iyi bir şey aslında. Ama Recep Tayyip Erdoğan yaparsa Cumhur İttifakı yaparsa oyunu da ver kardeşim. Daha da güçlenelim. Recep Tayyip Erdoğan daha güçlü yapsın. Ama onun ötesinde kolay bir dünyada yaşamıyoruz. Dünyada krizler var savaşlar var. Çatışmalar var. Dünyadaki korunan sistemler artık yetersiz. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Dünya zorlanıyor Türkiye değil. Çünkü her şey çok hızlı gelişiyor." dedi.

`RECEP TAYYİP ERDOĞAN GÜVENLİ BİR LİDERDİR´

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada güvenli bir lider olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde izlediğimiz bu liderler diplomasisi olmasaydı tahıl anlaşması olabilir miydi? Bugün Cumhurbaşkanımızdan başka Türkiye'den başka Rusya-Ukrayna savaşında dengeli objektif her iki tarafla konuşabilen barış için çaba sarf eden başka ülke var mı? Başka lider var mı? İstese de yapabilen var mı? Bunun sebebi nedir? İşte Türkiye güvenilir bir ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan güvenilir bir liderdir. Objektif davranıyoruz. İlkeli davranıyoruz. Doğruya doğru diyoruz, yanlışa yanlış diyoruz. Rusya ile aramızı bozmuyoruz. Yaptırımlara katılmıyoruz ama Kırım'ın illegal ilhakını da tanımıyoruz. Tanımayacağız da. Biz hangi doğruyu görüyorsak onu söylüyoruz, hangi yanlışı görüyorsak onu da söylemek, eleştirmek bizim boynumuzun borcudur. Tüm soydaşlarımızın Batı Trakya Türklerinin, Balkan Türklerinin, Ahıska Türklerinin, Kırım Tatarlarının, Uygur Türklerinin dünyanın neresinde bir mazlum varsa hepsinin sorunu bizim sorunumuzdur. Hepsine daha güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sonuçta önümüzdeki seçim sadece bir Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında ya da diğer adaylar da var onları da yok saymayalım demokrasidir, onlar arasında bir tercih değildir. Ülkenin bekası, geleceği ile ilgili şu dünyanın zor krizlerden geçtiği dönemlerde Türkiye'nin ve bölgemizin istikrarıyla, barışıyla, huzuruyla ilgili bir kararı milletimiz verecektir. Bizim görevimiz 14 Mayıs'a kadar milletimize bunları anlatmaya devam etmektir. Milletimizin takdiriyle 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin şahlanışı, yeni yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması için gece gündüz çalışmaya devam etmektir. İnşallah hep birlikte başaracağız. Cumhur İttifakı ile başaracağız." diyerek konuştu.

İftarın ardından Bakan Çavuşoğlu, Mehmet Rıfat Efendi yurduna yerleşen depremzedelerle bir araya geldikten sonra, Ulus ilçesinde sivil toplum kuruluşu üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-04-02



