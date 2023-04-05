Bartın´da kovanlara ayı saldırdı; 5 bin arı öldü



Ayhan ACAR/ KURUCAŞİLE (Bartın),(DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesindeki 5 köyde önceki gece 50´nin üzerinde kovan, ayı saldırısı sonucu parçalandı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 bin arı ölürken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

İlçeye bağlı Karaman, Aydoğmuş, İlyasgeçidi, Curunlu ve Kavaklı köylerindeki 10 arı üreticisinin arazilerinde bulunan kovanları önceki gün parçalandı. Çevredeki izlerden ayı saldırısı olduğunu anladıklarını belirten üreticiler, 50'nin üzerinde kovanın zarar gördüğünü, 5 bine yakın arının öldüğünü söyledi. Arı yetiştiricileri durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, 5 köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Bartın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış uykusundan uyanan ayıların karınlarını doyurmak için yiyecek arayışında olduğunu vatandaşların dikkatli ve daha duyarlı olmalarını istedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

2023-04-05 15:04:59



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