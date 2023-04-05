Amasra'daki maden faciasında ağır yaralanan Akgül, 5 ay 10 gün sonra yaşamını yitirdi

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 42 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamada ağır yaralanan Ayhan Akgül (38), 5 ay 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü´ne ait maden ocağında patlama meydana geldi. 42 işçinin hayatını kaybettiği patlamada 11 işçi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayhan Akgül, tedavisi için İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. 5 ay 10 gündür hastanede tedavisi süren Ayhan Akgül, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 2012 yılından beri maden ocağında mekanizasyon işçisi olarak çalışan Akgül'ün, Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-04-05 21:21:30
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