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Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi

DHA

Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da yaşayan Melek K., çalıştığı restoranın mutfağında 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıyan İsa Temür'ün (41), saygın tutum indirimi yapılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edilmesine tepki gösterdi. Melek K., "Seni ve anneni öldüreceğiz. Ben bir şey yapmadım, 10 ay boşu boşuna cezaevinde yattım´ diye tehditte bulunuyor. Benim ve kızımın can güvenliği yok" dedi.
Olay, geçen yıl 18 Mayıs'ta kent merkezindeki bir restoranda meydana geldi. Annesi Melek K.'nin bulaşıkçı olarak çalıştığı restoranda stajyer olarak çalışan Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencisi K.G., annesinin izinli olduğu günde, restoran sorumlusu İsa Temür´ın mutfakta cinsel istismarına uğradı. K.G., durumu annesi Melek K.'ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kızı polise giderek şikayetçi oldu. Mutfaktaki güvenlik kamerasının kayıtlarında cinsel istismarda bulunduğu belirlenen İsa Temür, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI BOZDU, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ
Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `Çocuğun cinsel istismarı´ suçundan tutuklu yargılanan İsa Temür, geçen yıl 18 Ekim'deki karar duruşmasında 12,5 yıl hapse çarptırıldı. Sanık avukatı, `Olayın sarkıntılık düzeyinde kaldığı´ gerekçesiyle verilen cezanın fazla olduğunu savunarak Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne kararla ilgili itiraz etti. İtirazı haklı bulan mahkeme, hükmü bozarak davayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. 16 Mart'ta yeniden görülen davada, İsa Temür bu kez `Sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun cinsel istismarı´ suçundan olayın birden fazla kez gerçekleştirilmesi sebebiyle 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın saygılı tutumu ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici indirim sebebi kabul ederek sanığın cezasını 6 yıl 3 aya indirdi. Yargılama sürecinde 10 ay tutuklu kalan İsa Temür adli kontrol şartı ve denetimli serbestlik kararları uygulanarak serbest bırakıldı.
`BENİM İZİN GÜNÜMDE, KIZIMA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNULDU´
Mahkemenin kararına tepki gösteren Melek K., "Kızımla birlikte geçtiğimiz yıl bir restoranda ben bulaşıkçı o da stajyer olarak çalışıyordu. İş yerinin hem sorumlusu hem de ustası olan şahıs kızıma tacizde bulundu. O gün benim izin günümdü, iş yerinde herkes çıktıktan sonra akşam saatlerinde kızımı lavabonun yanına sıkıştırıyor ve cinsel tacizde bulunuyor. Kızıma çok güzelsin, çok tatlısın diye cinsel tacizde bulunuyor. Kızımı orada bayağı bir sıkıştırmış. Kızımın akşam eve geldiğinde moralinin bozuk olduğunu görünce ben ne olduğunu sordum. Kızım korkmuş durumu anlattı. Ben de hemen emniyete gittim. Hemen şahıs gözaltına alındı ve sonrasında hemen tutuklandı. İlk mahkemede şahıs tutuklu olarak yargılandı, ikinci mahkemede 12 yıl 6 ay ceza aldı. Daha sonra şahsın avukatı bir üst mahkemeye itirazı sonucunda üçüncü mahkemede cezası 6 yıl 3 aya düşürülerek, denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı" dedi.
`KIZIMI KÖŞEYE SIKIŞTIRIP, SİZİ ÖLDÜRECEĞİM´ DİYE TEHDİT ETTİ
Melek K., "Geçen hafta bu şahıs kızımı yine sokakta görüyor, sıkıştırıp tehdit ediyor, `Seni ve anneni öldüreceğiz ben bir şey yapmadım, 10 ay boşu boşuna cezaevinde yattım´ diye tehditte bulunuyor. Kızım sonra bunu bana anlattı. Şu anda benim ve kızımın can güvenliği yok. Benim ve kızımın başına bir şey gelirse, bunun hesabını kim verecek. Ben adalet istiyorum. Benim her şeyim mahvoldu. Şu anda ben ilaç kullanıyorum. Kim ne düşünürse düşünsün, şahsın bunu yaparken, güvenlik kamera görüntüleri de var. Bizim her şeyimiz mahvoldu. Ben adalet istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-04-06 10:07:11

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