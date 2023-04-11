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Bartın'da öğretmen ve öğrencilerin yaptığı ahşap konteyner sınıflar deprem bölgesine gönderildi

DHA

Bartın'da öğretmen ve öğrencilerin yaptığı ahşap konteyner sınıflar deprem bölgesine gönderildi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan ve 1,5 milyon TL'ye mal olan 15 ahşap konteyner sınıf, Malatya´ya gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, `Bartın Eğitim Kampüsü´ projesini başlattı. Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Fuat Sezgin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Bartın Mesleki Eğitim Merkezi, Ulus Musa Aytar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi´ndeki 100 öğrenci ve 20 öğretmen, 15 ahşap konteyner sınıf yaptı. Bir sınıfta olması gereken tüm araç gereçlerin bulunduğu sınıfların çatısına da güneş panelleri yerleştirildi. Her biri 21 metrekareden oluşan sınıflarda ortaöğretim düzeyindeki 20´şer öğrencinin eğitimleri yapılabilecek. Sınıfların tamamı bölgedeki odun emvalinden yapılıp hazır hale getirildi. 15 ahşap konteyner, sınıf 10 TIR´a yüklenerek, Malatya´nın Yeşilyurt ilçesine gönderildi.
`EĞİTİM KAMPÜSÜNÜ MALATYA´YA KURACAĞIZ´
Deprem felaketinden sonra hummalı bir çalışmaya giriştiklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, "Burada önemli olan projede kendi öğretmen ve öğrencilerimizin emek vermesiydi. Konteynerlere sadece öğretmen ve öğrencilerimiz değil, kentte yaşayan iş insanları ve yardımseverler de büyük destek oldu. Ahşap konteynerlerde 300 öğrenci eğitim görebilecek. İnşallah deprem bölgesindeki eğitim öğretime katkı sağlarız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-04-11 10:51:18

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