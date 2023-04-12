Bartın´da 3 ev yandı, 1 kişi yaralandı; kundaklama iddiası - Yeniden



Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde çıkan yangında 3 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında 1 kişi yaralandı. Kundaklama iddiası üzerine köyde yaşayan M.Ö. (40) gözaltına alındı.

Yangın, dün gece 04.00 sıralarında ilçeye bağlı İlyasgeçidi köyünde meydana geldi. Mehmet Öztürk´e (37) ait 2 katlı ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan Mehmet Canbakış (35) ve Sedat Eğridağ´a (70) ait evlere sıçradı. İhbarla Kurucaşile ve Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü´ne ait arazözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında, evler kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kendi evine alevlerin sıçramaması için hortum tuttuğu sırada kolunda yanıklar oluşan Sebahattin Yurttürk yaralandı. Yaralı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yangının kundaklama nedeniyle çıktığı şüphesi üzerine köyde yaşayan M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile

2023-04-12 12:31:09



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