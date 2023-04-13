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Kendi evini yakıp, 2 evi daha kullanılamaz hale getiren şüpheli tutuklandı

DHA

Kendi evini yakıp, 2 evi daha kullanılamaz hale getiren şüpheli tutuklandı


Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)-BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde kendi evini ateş verip, 2 evin daha yanmasına neden olan Mehmet Öztürk (37) tutuklandı.
Yangın, 11 Nisan'da İlyasgeçidi köyünde Mehmet Öztürk'e (37) ait 2 katlı ahşap evde başlayıp, yan tarafındaki Mehmet Canbakış (35) ile Sedat Eğridağ'ın (70) evlerine sıçradı. İtfaiyenin 5 saat süren çalışması ile yangın söndürüldü, evler kullanılamaz hale geldi. Jandarma, Mehmet Öztürk'ün kendi evini yaktığını, alevlerin diğer 2 eve sıçradığını tespit etti. Öztürk, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde, olay sırasında aşırı alkollü olduğunu belirten Öztürk, kendi evini yaktığını itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Öztürk, tutuklandı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2023-04-13 15:12:36

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