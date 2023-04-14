Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanla görüntülendi



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatının zenginliği, kurulan 10 fotokapanla görüntülendi. Bölgedeki karaca ve geyiklerle, kış uykusundan uyanan ayıların besin araması görüntülere yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi tarafından, fauna çeşitliğini araştırmak için, Küre Dağları Milli Parkı'na ocak ayında 10 fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta belirlenen bölgelere kuruldu. Hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışmada, 4 aylık süreçte yaban hayatının zenginliği görüntülendi. Görüntülerde, karaca ve geyiklerle, mart ayında ise kış uykusundan uyanan ayıların doğada besin araması yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-04-14 11:55:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.