Bartın´da depremzede kadınlar konser verdi



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası ailesiyle birlikte Bartın´da Kredi Yurtlar Kurumu´na (KYK) bağlı Mehmet Rıfat Efendi Öğrenci Yurdu´na yerleştirilen 50 kadın depremzede, Halk Eğitim Merkezi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü´nün öncülüğünde el işi sergisi açtı., kurulan Türk Sanat Müziği korosu ile mini konser verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Bartın´da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mehmet Rıfat Efendi Öğrenci Yurdu'na 628 depremzede yerleşti. Burada kalan depremzede 50 kadına motivasyon sağlaması amacıyla Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri Bartın´a özgü `Tel kırma´ ve `Örgü´ kursu ile Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği korosu şefi Sezen Öztaş tarafından kurslar verildi. 1,5 ay süren kurslara katılan depremzede kadınlar `Bir selam ile geldik, bir veda ile gidiyoruz´ mottosuyla eserlerini yurt binasının girişindeki salonda sergiledi. Ayrıca depremzede çocukların yaptığı resim sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Açılışa Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Halil Akkaş, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Burhan Bayram, Bartın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Asım Özdemir ve davetliler katıldı.

Resim sergisi ve el işleri sergisi açılışının ardından şef Sezen Öztaş yönetimindeki 15 depremzede kadından oluşan Türk sanat müziği korosu sevilen 5 şarkıyı seslendirdi.

`ÖRGÜ KURSUNDA MOTİVASYONLARININ ARTTIĞI GÖRDÜK´

Bartın Halk Eğitim Merkezi´nde Tel kırma ve örgü usta öğreticisi Reyhan Aydoğdu, "Buradaki el işlemeleri kursumuz 1,5 aydır devam ediyor. Burada kalan depremzede kadınlarımıza örgü kursu verdik. Onlar bizim canımız kanımız ama gideceklerini söylüyorlar biz de üzülüyoruz. Bu kurs süresince çok üzüldüklerini gördük. Ama kursumuza motive olmaya başladıktan sonra biraz daha morallerinin yükseldiğini gördük. Bu da bizi çok sevindirdi" dedi.

`BU KURSLAR BİZİM MORALİMİZİ DÜZELTTİ´

6 Şubat´taki depreme Kahramanmaraş´ta yakalandığını söyleyen Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Fatma Çam, "Depremden sonra eğitim gördüğüm ve öğrenci olarak kaldığım yurda depremzede olarak geldim. Burada kurslar açıldı biz de kurslara yazıldık. Kursumuzda tel kırmadan tepsiler, örgü çeşitlerimiz ve kolyeler yaptık. Depreme ben ailemle yakalandık. Annem, babam ve deprem anında birbirimize sarıldık. O anda ne olduğunu anlayamadık. Ölüyoruz sandık, sonra dışarıya çıktık, kar yağmur ve soğuk çoktu. Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Evimizde şu an ağır hasarlı, buraya geldik, psikolojik olarak çok rahatladık" dedi.

`GÜZEL BİR TERAPİ OLDU´

Depreme Malatya´nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandığını söyleyen depremzede Hatice Duran Polat, "Deprem sonrasında Bartın´daki yurda geldik. Sonra burada güzel bir kurs düzenlendi. Bu bizim için çok iyi oldu. Güzel eserler çıkarttık. Bu bizim için iyi bir terapi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

`BÜYÜK BİR MOTİVASYON OLDU´

Koroda yer alan Malatya´daki depremden sonra Bartın´da yurda gelen Ferdane Duran, "Buraya geldikten sonra yurtta güzel bir koro kurulacağını duyduk, biz de katıldık. Çok mutlu olduk. Hepimiz buna çok emek verdik. Depremin ilk zamanlarında bu depremi nasıl atlatırız diye düşünürken, karşımıza böyle güzel bir fırsat çıktı. Bizim için güzel bir motivasyon oldu" dedi.

`KURSLAR SAYESİNDE YAŞADIKLARIMIZI BİR NEBZE UNUTTUK´

Hatay Dörtyol´dan gelen Emine Bir ise "Deprem sonrasında buraya geldik, buradaki etkinlikler sayesinde büyük sıkıntılarımız bir nebze de olsa unuttuk. Bize bu kalbimize işleyen etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçe Bartın Valimize ve bütün yetkililerimize teşekkürlerimizi sunarız. Çocuklarımız için birçok etkinlik düzenlendi hem bizler hem onlar mutlu oldu. Bize güzel bir ortam sağladılar. Biz buraya geldikten sonra 3-4 hafta uyuyamadık. Ama bu kurslar sayesinde sıkıntılarımızdan kurtulduk. Artık memleketimize döneceğiz. Allah kimseye böyle bir afet yaşatmasın" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-04-15 10:50:59



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