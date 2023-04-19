Amasra'nın 6 bin 600 olan nüfusu bayramda 50 bine çıkacak



Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA)-BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da, bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "İlçemizi ziyaret edecek günübirlikçi yerli turistlerimiz ile nüfusumuzun 50 bine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı Bartın'ın Amasra ilçesi; bakir koyları, tarihi mekanları, doğa güzellikleri yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürü ile de tatilcilerin ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı tatili öncesi 6 bin 600 nüfuslu ilçede, tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Günübirlik tatilciler ile birlikte ilçe nüfusunun bayram tatilinde 50 bine ulaşması bekleniyor.

'TEDBİRLERİMİZ ALIP, HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

İlçedeki bütün konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yoğun bir talep ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çakır, "Şu anda konaklama işletmelerimizde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmış durumdadır. İlçemizi ziyaret edecek günübirlikçi yerli turistlerimiz ile nüfusumuzun 50 bine ulaşmasını bekliyoruz. Şu anda gelecek turistlerimizi ağırlayacak kapasiteye sahibiz. Bu bayramımızı da hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle hoşça geçirmeyi hedefliyoruz. Bayramdaki yoğunluk nedeniyle misafirlerimizin bir aksaklık yaşamaması için kaymakamlık, belediye, emniyet ve eabıta ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA BÜYÜK İLGİ

Öte yandan Bartın'ın 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesi, büyük ilgi görüyor. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka mavi bayraklı İnkumu'na da uğruyor. Şu anda günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda gerekli tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-04-19 09:43:38



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