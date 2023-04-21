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Maden faciasında ölen işçinin eşinden ikiz bebekleriyle duygulandıran paylaşım

DHA

Maden faciasında ölen işçinin eşinden ikiz bebekleriyle duygulandıran paylaşım


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim'deki maden faciasında hayatını kaybeden 43 işçinin aileleri buruk bir bayram yaşarken, Sena Yıldırım eşi Şaban Yıldırım'ın (27) mezarını 6 aylık ikiz bebekleriyle ziyaret edip, 'Kızlarına hasret bir bayram' notuyla sosyal medyadan paylaştı.
Geçen 14 Ekim´de Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 43 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Ölen madencilerin aileleri arife günü ve bugün mezarlıklara giderek dualar okudu. Aynı gün işe giren ve maden faciasında hayatlarını kaybettikten sonra Ahlat Köyü Mezarlığı'nda yan yana defnedilen maden işçisi arkadaşlar Şaban Yıldırım´ın (27), Mehmet Bulut´un (31) ve Okan Akgün'ün (27) mezarları da aileleri tarafından ziyaret edildi. Maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Şaban Yıldırım'ın eşi Sena Yıldırım da ikiz bebeklerini alarak Ahlat köyündeki mezarlığa gitti. 6 aylık ikiz kız bebeklerini pusetle babasının mezarının yanına koyan Yıldırım, 'Kızlarına hasret bir bayram' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2023-04-21 15:17:09

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