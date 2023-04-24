Muharrem İnce: Memleket Partisi olarak huzur vadediyoruz (2)



'BENİ SEÇERSENİZ SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİM'

Zonguldak'taki temaslarının ardından Bartın'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yukarı Çarşı'da halka hitap etti. Burada konuşan İnce, "Azerbaycan'a daha çok yardım edeceğiz. Libya'da ne işimiz var diyemeyiz. 'Mavi Vatan'ı destekliyoruz. İHA'lar, SİHA'lar Erdoğan'ın damadınınmış. Umurumda değil. Türkiye'nin işine yarıyor mu, yaramıyor mu? Yarıyorsa destekliyorum. Ama Erdoğan'ın Suriyeliler ile ilgili politikasını desteklemiyorum. Beni seçerseniz Suriyelileri göndereceğim. Söz, beni seçerseniz söz veriyorum, tarımı ayağa kaldıracağım. Size ucuz et yedireceğim, ucuz süt içeceksiniz, balık yiyeceksiniz, yumurta yiyeceksiniz" dedi.

'SADULLAH ERGİN'İN ÇANKAYA'DA NE İŞİ VAR'

Hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın vekil aday listelerini eleştiren İnce, "Erdoğan'a karşı çıkarsan 'terörist' diyor. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarsan 'bölücü' diyor. Ne teröristiz ne bölücüyüz. Atatürkçüyüz, Atatürkçü. Erdoğan, listelerine Hizbullahçıları doldurmuş. Kılıçdaroğlu da FETÖ'cüleri doldurmuş. Sadullah Ergin'in Çankaya'da ne işi var? Yargı FETÖ'ye teslim edilirken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'i Atatürk'ün Çankaya'sına koyacaksın; sonra dönüp bana laf söyleyeceksin. Davutoğlu ne zamandır CHP'li oldu da Muharrem İnce'ye bölücü diyorsunuz. Ne zaman oldu? Ayıp, ayıp. İnsanda biraz utanma olur, utanma. Arlanma olur, sıkılma olur. Listelere 77 kişiyi doldurdunuz. Hani, Babacan'ı Yüce Divana gönderecektin? Şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsun. Hani en çapsız Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ydu? Bunları, şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsun. Bakın, bunları bize proje diye yutturuyorlar. Bu, bir proje değil. Bu akıl tutulması, akıl tutulması" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-04-24 17:05:47



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