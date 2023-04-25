Amasra´daki maden faciası davasında ilk duruşma (2)



SAĞKAN: YARGILAMA SAĞLIKLI OLMAYACAK

Amasra'da 43 madencinin ölümüyle ilgili Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan alanda görülen duruşmada mahkeme heyeti tarafından avukatlara söz verildi. Duruşmaya katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine dava için oluşturulan alandan şikayet ederek, adliye koridorunda sağlıklı yargılama yapılamayacağını belirtip, "Avukatların savunma haklarını, önlerinde bilgisayar ekranı bile olmadan teknolojiden yararlanma imkanı olmayan bir ortamda yargılamanın sağlıklı olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Bazı madenci ailelerinin avukatı Evren İşler ise yargılamanın yapılması planlanan ancak izin verilmeyen spor salonunda bir siyasi partinin temayül yoklamasının yapıldığını öğrendiklerini belirterek, "Adliye ve yargılama bu devletin üvey evladı değildir. Ben burada sanıkları göremiyorum, müdafileri göremiyorum. Müvekkilimi göremiyorum. Böyle bir yargılama mümkün değil. Yargılamanın yapılmasını istiyoruz. Ancak ne sanıkları ne de müvekkillerimi görebiliyorum. Bu koşullarda yargılama yapılamayacağını düşünüyorum. Yargılamanın sağlıklı bir ortamda yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

İDDİANAME OKUNDU

Daha sonra duruşma, iddianamenin okunmasıyla başladı. İddianamede '14 Ekim 2022'de 41 işçinin hayatını kaybettiği' şeklinde süren cümlenin ardından salondan '43 kişi öldü, düzeltilsin' sesleri yükseldi, iddianamenin okunmasına devam edildi.

MADENCİ YAKINLARI AĞLADI

İddianamede yer alan adli tıp raporlarındaki ölüm sebepleri okunurken salonda bulunan madenci yakınları ağlamaya başladı. Bazı madenci eş ve anneleri sanıklara tepki gösterdi. Adli tıp raporu okunmaya devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR-Ali Sencer ARSLAN

2023-04-25 12:46:26



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