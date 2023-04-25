Amasra´daki maden faciası davasında ilk duruşma (3)



İDDİANAMENİN OKUNMASI TAMAMLANDI

Amasra'daki maden faciasına ilişkin hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin Bartın 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde okunması tamamlandı. Duruşmaya saat 14.30´a kadar ara verilirken, mahkeme tutuklu sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam edecek.

BAROLARDAN KATILMA TALEBİ

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün´e ara verilmeden önce söz verildi. Konuşma yapan Baro Başkanları avukatlık kanunun verdiği yetkiye dayanarak davaya katılma taleplerini ve duruşmanın yapıldığı alanın fiziken uygun olmadığını dile getirdi.

SANIKLARA TEPKİ

Duruşmaya ara verildiği sırada, tutuksuz sanıklar ayağa kalkıp çıkışa yöneldi. Bu sırada bazı madenci yakınları sanıklara tepki gösterdi. Bir madencinin eşi, "3 yetimim var. Kaldırmayın başınızı. Yetimlerin gözyaşında boğulun" dedi. Bir başka madenci yakını ise "Biz soğuk toprağa sarılıyoruz. Hesabını vereceksiniz" diye tepki gösterdi. Bir süre oldukları yerde kalan sanıklar daha sonra dışarı çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ali Sencer ARSLAN-Ayhan ACAR

2023-04-25 13:57:39



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