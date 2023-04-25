Amasra´daki maden faciası davasında ilk duruşma (5)



ESKİ MÜESSESE MÜDÜRÜ SAVUNMASINI YAPTI

Türk Tabipler Birliği ile Çağdaş Hukukçular Derneği de duruşma başlarken söz alarak davaya katılma taleplerini iletti. Daha sonra TTK Amasra Müessese eski Müdürü Cihat Özdemir´in savunmasına başlandı.

1´inci derece sorumlu olduğu öne sürülen 1986 yılından beri maden mühendisi olan Cihat Özdemir, "Bu elim kazada vefat eden maden şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum" derken madenci yakınları ise onu yuhalayarak tepki gösterdi. 1986´dan beri TTK´da çalıştığını söyleyen Özdemir, "Özellikle çalışmamın büyük bölümü Amasra'da geçti. Çeşitli birimlerde görevler yaptım. Havalandırma konusunda bizim iş güvenliği şube müdürlüğümüz 10 günde 1 ölçüm almakta. Alınan ölçümleri de ilgili birimlere ve tarafımızdan TTK İş Güvenliği Daire Başkanlığı'na bildirilmektedir. İş güvenlik Şube Müdürlüğü, aldığı hava ölçümlerinde kural, yer altı maden işlerinin yapıldığı yerde 0,5 metre bölü saniyeden (m/s) aşağı olmaması istenmektedir. Bana gelen ölçülerde 0,5 m/s´den aşağı ölçüm yoktu." dedi.

Kaza olan maden ocağında havalandırma sorununa ilişkin aspiratörün değişeceği ancak özel bir firmanın `motor´ bulamadığı için değişimin yapılamadığı belirtilirken, bu konuda konuşan Özdemir 2015 yılında değişen yönetmelikle üfleyici özelliğinde talep edildiğini belirtti. Özdemir, "Sadece yönetmelik olarak istenmiştir. Bu sebeple de biz bunu yatırım planına yazarak ilettik. Bu konuda artık müessese olarak yapabileceğimiz bir şey yoktur. Biz yatırım yazısını yazarız, genel müdürlüğümüz ve bağlı birimler bunların alımını yapar. Biz alım yapamayız." diye konuştu.

`SANA GÖRE BU KAZA NASIL OLDU´

İşçi eksikleri olduğunu ve gerekli yazıyı genel müdürlüğe yazdıklarını ifade eden Özdemir, savunması esnasında ağlamaya başladı. Savunmasına devam eden Özdemir Amasra´da iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısında sıkıntı olmadığını öne sürdü. Hakimin `Sana göre kaza nasıl oldu´ sorusuna Cihat Özdemir, "Fanlardan 1´inde arıza varmış, diğer 3 fan basıyor. 0,6 gösteriyor ve lağım atılıyor. Burada da bir problem yok. Orada bir acele, beklemeyle ilgili bir sıkıntı olmuş gibi görünüyor. Yeraltı açıldıktan sonra daha net bir kararın verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Mevcut aspiratör ocağın genel havalandırmasını da sağlıyordu." ifadelerini kullandı.

`BİLİRKİŞİLER AMERİKAN STANDARTLARINI BAZ ALMAKTADIR.´

Türkiye´deki yönetmeliklerin uluslararası anlaşmalara uyumlu yazıldığını belirten Özdemir, "Bizim yönetmeliklerimiz, Avrupa sözleşmeleriyle uyumludur. Bizim rakamsal değerler Avrupa Birliği standartlarıyla uyumludur. Ama bizim bilirkişiler Amerikan standartlarını baz almaktadır. Bilirkişi raporunda bazı öznel ifadelere değinerek değerlendirmeye girmiştir." dedi.

MADENCİ YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Cihat Özdemir savunma sırasında sık sık ağladı. 4 veya 5 tahlisiye ekipmanının hazır bulunduğunu belirten Özdemir´e madenci yakınları tepki gösterdi. Alkış ve yuhalamaların duyulduğu duruşmada mahkeme başkanı, bir madenci yakınının dışarı çıkarılması istedi. Avukatlar duruma itiraz ettikten sonra madenci yakınının çıkartılmamasına karar verildi. Duruşma diğer sanıkların savunmasının alınması için yarın saat 09.30´a ertelendi. (DHA)Ali Sencer ARSLANAyhan ACAR/BARTIN, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ali Sencer ARSLAN Ayhan ACAR

2023-04-25 19:37:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.