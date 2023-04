Amasra´daki maden faciası duruşmasında 2'nci gün (2)

Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?



ESKİ İŞLETME MÜDÜRÜ EKMEKCİ SAVUNMASINI YAPTI

'Olası kast ile öldürme' suçuyla yargılanan İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci mahkemede savunmasını yaptı. Ekmekci'nin savunmasının öncesinde hayatının kaybedenler için başsağlığı dilediği sırada madenci yakınları tepki gösterdi.

'BEN DELİL KARARTMA YAPMADIM'

Ekmekci, savunmasında, "Olay günü iş yerimizde metan gazı ve havalandırma ilgili bir sorun gözükmemektedir. İşçilerden veya sendika temsilcilerinde ocakta yaşanan herhangi bir olumsuzluk bana iletilmedi. Gündüz vardiyasında herhangi olumsuz durum olmamıştır. Ben son vardiyada Recep Orhan'a mesaj atarak uyarılarda bulunmuşumdur. İşimi düzgün yaptığımı söylemek istiyorum. Ben, olaydan 20 önce barutçu arkadaşta gaz ölçüm cihazı olmadığı için ceza verdim. O günden sonra herhangi bir sorun olmamıştır. Bu da benim görevimi düzgün yaptığımı göstermektedir. Olay haberini aldıktan ocakta kurtarma çalışmalarına katıldım. Son şehidimizi alıncaya kadar her noktasında bulundum. O gün yangın devam etmesine rağmen canla başla çalıştım. Olaydan 10 gün sonra da çalışmaya devam ettim. İş yerindeki işçilerden hiçbir tepki almadım. Ocakta yangını söndürmek için mücadele ettim. Delil karartma yapmadım. Olay günü işçileri kurtardığımızda barutçularımızda, işçilerimizde gaz ölçüm cihazları vardı. Patlamanın olduğu yerde 5 adet gaz ölçüm cihazı vardı. İş yerimizde her yıl kamu kurumları tarafından denetimler yapılmaktadır. Bilirkişi tarafından bizler ithaf edilen 'müfettişler gelmeden önce değişiklik yapıldığı' konusunda böyle bir şey mümkün değildir. TTK İş Sağlığı Güvenliği Dairesi Başkanlığı tarafından her ay denetim yapılmıştır. İş güvenliği uzmanları tarafından bir eksiklik tespit edilmemiştir" dedi.

'PATLAMANIN BÜYÜME SEBEBİ VANTÜPLER'

Bilirkişi raporundaki kendisine yöneltilen kömür tozuyla mücadele, eğitim ve acil durum tatbikatlarıyla ilgili suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Ekmekci, "Patlamanın yayılması ve nedeni bana göre patlamanın nedeni, yanmaması gereken havalandırma vantüplerinin (havalandırma borusu) bin metre yanmasıdır. Yani yangının büyümesine neden olmuştur. Bu vantüplerin incelenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma, mahkeme heyeti ve müşteki avukatlarının Ekmekci'ye soruları ile devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-04-26 11:53:08



