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Amasra´daki maden faciası davasında 2'nci gün (3)

DHA

Amasra´daki maden faciası davasında 2'nci gün (3)


ESKİ İŞ GÜVENLİ VE EĞİTİM BAŞMÜHENDİSİ SAVUNMA YAPTI
Bartın Amasra'da 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili görülen duruşmada eski iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, savunma yaptı. 'Olası kast ile öldürme' suçuyla yargılanan Soylu yaptığı savunmada, ocaktaki havalandırma sisteminin etkin bir şekilde çalıştığını söyledi. Soylu, "Ana havalandırmanın benim sorumluluğumda olduğunu söylemek isterim. Gaz seviyesi 2.00'ın üzerine çıktığında insanların ocaktan çıkmasını talep etmek benim sorumluluğumda. Aşağıda lağım atma (dinamit patlatma) benim sorumluluğumda değil, ocakta meydana gelen elim kaza patlama işlemiyle gerçekleşmiştir. Ben iş güvenliğinden sorumluyum. Patlama işleminde süreye uyulması, mesafe, tekrardan patara atılması ne kadar malzeme kullanılacak olmasını ben denetleyemem. Bu konuları ancak kısım amirleri denetler. Sorumlulukta onlardadır" dedi
`GAZ İZLEME MERKEZİNDE TEK PERSONEL OLDUĞUNU MÜESSESE MÜDÜRÜ DE BİLİYORDU´
Müşteki avukatlarının, gaz izleme yönetmeliğine göre 2 personel çalıştırılması gerekirken 1 personel bulunduğunda çalıştırmayı ya da üretimi durdurma yetkisinin kime ait olduğu yönündeki sorusuna Soylu, "İş verene ait. Bu yetkiyi ben kullansam neden durdurduğumu sorarlar. 1 personel olduğunda üretim durmadı. Gaz izleme merkezinde tek personel var diye üretimi durdurma şansım yok. Benim yetkimde değil, burada tek personel olduğunu müessese müdürü de biliyor" diye cevap verdi.
Müşteki avukatlarının Volkan Soylu´ya sorularını yöneltmesinden sonra mahkeme heyeti duruşmayı sonlandırdı. Yarın sabah saatlerinden itibaren devam edecek olan duruşmada başmühendis Mehmet Tural´ın savunması alınacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-04-26 21:50:36

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