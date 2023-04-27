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Amasra'daki maden faciası davasında 3'üncü gün (2)

DHA

Amasra'daki maden faciası davasında 3'üncü gün (2)


'PATLAMA ÖNCESİ VANTÜP BİLEZİKLERİNDEN BİRİNİN ARIZALI OLDUĞU BİLDİRİLDİ'
Bartın´ın Amasra ilçesindeki maden faciası davasının 3'üncü gününde tutuklu sanık eski Üretim Başmühendisi Mehmet Tural ifade verdi. Mehmet Tural, olay günü kendisinin de gazdan etkilenerek hastanelik olduğunu belirtip, "Olay günü ocağa erken inmeyi düşünüyordum. O gün Enerji Bakanlığı´ndan gelen 2 mühendisle metan drenajı konusunda yapılacak çalışmalarla ilgilendim. Ocakta herhangi bir olumsuzluk görmedim. Diğer arkadaşlara sorduğumda herhangi bir olumsuz durum olmadığını söylediler. Sadece eksi 350 kotunda pervanelerinin bileziklerinde sorun olduğunu ve bu sorunu çözeceklerini söylediler. Görevimi tamamlayıp, mesaimi bitirip eve gittim. Patlama olayını evimde öğrendim. Hemen geldim, ilk ocağa inenlerden biri de benim. Sonrasında gazdan etkilenmem nedeniyle hastaneye kaldırıldım. Tedavimden sonra iş yerime geri geldim. Bilirkişinin üzerime atılı suçlamalarından hiçbirini kabul etmiyorum. Kimse ikinci patlamanın olduğunu duymadığını söylüyor. İlk patlamadan sonra kömür tozu patlaması olduğunu düşünmüyorum. Vantüpler (Havalandırma), patlamadan sonra alevleri taşımış olabilir. İşçi kıyafetleri inceleme için TÜBİTAK'a gönderilmiş ama bence vantüplerin de gönderilmesi gerekiyordu" dedi. 
`İKİNCİ BİR PATLAMA OLDUĞUNU GÖSTEREN EMARE YOK´
Sanık Tural, savunmasının sonunda 2022 yılında özel bir denetim firması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın patlamadan 10 gün önceki denetimlerinde, havalandırma, tozla mücadele, iş güvenliği eğitimleri konusunda hiçbir kusur bulunmadığını söyledi. Tural ayrıca, "Olay günü vardiya mühendisi beni aradı, 'iki yerde elektrik arızası var' dedi. İkinci bir patlamanın olduğunu gösteren bir emare yok. Bu yer altındaki araştırmalardan sonra belli olur" ifadelerini kullandı.
Sanık Mehmet Tural'a taş tozu uygulamasıyla ilgili soruya, "Taş tozu uygulamasının planlaması olmaz. Yönetmelik gereği üretilen kömüre göre taş tozu serilir. Taş tozunun hangi bölümde, ne kadar uygulanacağını iş güvenliği belirler" cevabını verdi.
Müşteki avukatlardan birinin "Üretim baskısı var mıydı, hafta sonu çalışma oluyor muydu?" sorusuna Tural, "Üretim baskısı yoktu. Hafta sonu emniyet nezaretçileri çalışırdı, taş tozu uygulaması yapılırdı. Hafta sonu üretim olmazdı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-04-27 12:29:37

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