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Amasra'daki maden faciası davasında 3'üncü gün (3)

DHA

Amasra'daki maden faciası davasında 3'üncü gün (3)


'FİİLİ OLARAK HİÇ GÖREV VERİLMEDİ'
Amasra'daki maden faciası davasının 3'üncü günde eski müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca da hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Atmaca, 6 aydır haksız yere tutuklu olduğunu belirterek, "2018 yılında Amasra'da başladım. Pandemide tansiyon rahatsızlığım nedeniyle resmi izne ayrıldım. 2020 yılından sonra bana bağlı birimler direkt Müessese Müdürlüğü'ne bağlandığı için benden sorumlukları alındı. Sonrasında fiili olarak hiç görev verilmedi" dedi. Atmaca, savunmasına şöyle devam etti:
"Müessese Müdürlüğü tarafından bilirkişiye sunulan yönetim şeması gerçeğe aykırıdır. İddianame kapsamında olay anında görevde değildim. O anda görev olarak hiyerarşi içinde olmadım. Odamda oturdum. Hatta bana 'Odandan çıkma' dendi. Emekli olmak istedim. 'Bekle' dediler. Müessese müdürü, beni hiçbir yere davet etmemiştir."
'TECRÜBE VE LİYAKAT SIKINTISI VAR'
Mahkeme başkanının "Sana göre, bu olay nasıl oldu?" sorusuna ise Atmaca, "Benim hiçbir bilgim yok. Bilirkişi raporunu okudum. İşçi arkadaşlarımızın hiçbir kabahati yoktur, bunu yüreklilikle söylüyorum. Mühendis arkadaşlarımızın var diyemeyiz, herkes hata yapabilir. Sistemde sıkıntı var. Tecrübe ve liyakat sıkıntısı vardır. Yanlış atamalar vardır" cevabını verdi.
'İŞÇİ İHMALİNDEN DOLAYI BİR PATLAMA YOK'
Kendisinden bütün imza yetkilerinin alındıktan sonra hiçbir çalışmanın içinde olmadığını anlatan Atmaca, "Benden sonraki çalışmalar, müessese müdürünün takdiriydi. Ona soracaksınız. Kömür tozu patlamasına ben de inanmıyorum. Patlama olabilir, grizu yangını olabilir. İşçilerimizi hayattan koparan bir durum var; bu, kesin. İşçilerimizin ihmallerinden dolayı bir patlama yok" dedi. (DHA)
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-04-27 14:16:21

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