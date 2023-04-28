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Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü gün (3)

DHA

Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü gün (3)


'OLAY OLDUĞUNDA HEMEN OCAĞA İNDİM'
Bartın Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden faciası davasının 4'üncü gününde maden mühendisi sanık İbrahim Hakan Mengeş savunma yaptı. Mahkeme Başkanı'nın 'Olay günü neredeydin?' sorusuna Sanık Mengeş, 2 yıldır Amasra Müessese Müdürlüğü'nde ocak mühendisi olarak çalıştığını belirterek, "O gün rahatsızlığım nedeniyle evde dinleniyordum. 18.15 sıralarında arkadaşlar aradı. Üzerimi giyerek madene gittim ve ocağa girdim. Daha sonra bant boyundan -350 kotuna gittim. Çok duman vardı. İçeriye giremedim. Orda beklerken, kurtarma çalışmalarına yardım eden işçiler maske ihtiyaçları olduğunu söyleyince yeniden yukarı çıktım. Bir daha inmedim"dedi.
'BEN DE KÖMÜR TOZU PATLAMASI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'
Mahkeme Başkanı, 'Kazaya ne neden olmuştur, 6 aydır hiç düşündün mü?' sorusuna sanık Mengeş, "Kazanın mekanize ayakta olmadığını düşünüyorum.  Alınan toz numuneleri iş güvenliği laboratuvarına göndererek gelen sonuçla birlikte emniyet servisi gereğini yapar. Ayak içindeki bütün sorumlulukları yerine getiriyordum. 1. Mekanize ayak yani -350 kotuna kadar inen yerde herhangi bir sıkıntı yok. Haftada 3 gün inerdim. 3-3,5 saat kalırdım. Zaten bu zamanın çoğu yürüyerek geçiyordu. Sadece yürüyerek 5 kilometre ilerliyoruz. Bazen işçilerin yanında bekliyorduk. Kömür tozuyla ilgili mücadelede herhangi bir kusurum yok. Ben de kömür tozu patlaması olduğunu düşünmüyorum" dedi. 
MAHKEME HEYETİ SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ
İbrahim Hakan'ın da savunmasını tamamlamasıyla Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 gün boyunca süren ilk celsede tutuklu sanıklar Amasra Müessese müdürü Cihat Özdemir, müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş savunmalarını yapmış oldu. 
SAVCI, TAHLİYE İSTEMEDİ
Savcının duruşma mütalaasını açıklayarak, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, müşteki vekillerinin davaya katılma talebinin müşteki beyanlarının alınmasından sonra değerlendirilmesine, Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) davaya müdahillik talebinin kabulünü talep etti. Müşteki avukatları sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar ve sanık avukatları da müvekkillerinin beratını talep etti.
1 TAHLİYE, 7 KİŞİNİN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAM KARAR VERİLDİ
Mahkeme Başkanı eski Müessese Müdürü Salih Atmaca'nın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile salıverilmesine, diğer 7 kişinin tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 15 kişinin tutuksuz yargılanmalarının devamına, TBMM Maden Araştırma Komisyonu ön raporunun dosyaya dahil edilmesine Genel Maden İşçileri Sendikası'nın müdahillik talebinin kabulü ile 5 Nisan'da hastanede  hayatını kaybeden Ayhan Akgül'le ilgili Ek iddianame hazırlanmasına karar verildi. 
TAHLİYEYİ DUYUNCA BAYILDI
Mahkeme başkanı tahliye kararını açıklayınca eski Müessese Müdürü Salih Atmaca, baygınlık geçirdi. Salonda hazır bekleyen sağlık ekipleri Atmaca'ya müdahale etti. Salih Atmaca, daha sonra kendine geldi.
2'İNCİ CELSEDE KALAN 15 KİŞİ SAVUNMA YAPACAK
Davanın 1'inci celsesi sona erdi. Davanın 2'inci celsesinde adli kontrol şartı ile salıverilen ve tutuksuz yargılanan 15 kişinin savunmaları ve müşteki yakınlarının beyanları alınacak. Duruşmanın 2'inci celsesi 3 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek. (DHA)Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-04-28 19:23:33

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