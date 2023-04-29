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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Irmağı'nda su seviyesi 3 metre yükseldi

DHA

Bartın Irmağı'nda su seviyesi 3 metre yükseldi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Irmağı, 3 gündür etkili olan yağışın ardından yaklaşık 3 metre yükseldi, küçük iskeleler suya gömüldü.
Bartın´da 3 günde metrekareye 13 kilogram yağış düştü. Yağışla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı´nda su seviyesi, 3 metre kadar yükseldi. Orduyeri Mahallesi´ndeki gezi teknelerinin iskeleleri ise sular altında kaldı. Çağlayan piknik alanındaki bazı elektrik direkleri ile yürüyüş yolu su ile kaplandı. Piknik alanına şerit çekilerek, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürdü. Öte yandan ırmağın yükselmesiyle Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı.
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak, Bartın Irmağı´nın yükselmesine neden oldu. Şu anda da yağış ara ara devam ediyor. Yağışın yarın duracağını biliyoruz. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2023-04-29 12:10:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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